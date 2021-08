Luigi Busà ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo nella categoria Karate Kumite 75 Kg. Questa per l’Italia è la seconda medaglia in queste disciplina dopo il bronzo di ieri di Viviana Bottaro in Karate Kata.

La medaglia d’oro di Busà si aggiunge all’altra medaglia d’oro della giornata vinta da Antonella Palmisano nella marcia 20 km femminile.

Con questa medaglia il team italiano sale a quota 37 medaglie, battendo così il record realizzato a Los Angeles nel 1932 ed a Roma nel 1960 di 36 medaglie. Nello specifico abbiamo totalizzato 9 ori, 10 argenti e ben 18 bronzi. Complimenti a tutti gli atleti.

Luigi Busà è medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo, la sua reazione a caldo: