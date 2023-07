Luigi Berlusconi, il suo nome manca nell’ultima lettera di Silvio scritta ai figli

Questa mattina è stato reso pubblico il testamento di Silvio Berlusconi scritto in tre mandate: nel 2006, nel 2020 e nel 2022. Il nome di Luigi Berlusconi, però, nell’ultima lettera indirizzata ai figli non compare.

Nel primo testamento (quello scritto nell’ottobre del 2006) il “Berlusca” suddivide l’eredità dei cinque figli fra soldi, case e attività; nel secondo inserisce il nome del fratello Paolo, mentre nel terzo e ultimo lascia i famosi 100 milioni a Marta Fascina e un assegno da 30 milioni al braccio destro Marcello Dell’Utri. Insieme al testamento è sbucata anche una lettera datata 19 gennaio 2022 e scritta ad Arcore. Una scheda testamentaria olografa indirizzata “ai miei figli”.

Ha scritto indicando le donazioni a Marta Fascina e a Marcello Dell’Utri. E Luigi Berlusconi, che fine ha fatto? Una dimenticanza (?) che è stata notata anche dal Corriere della Sera che a tal proposito ha pubblicato un articolo dal titolo “Il «terzo testamento» di Berlusconi e il messaggio ai figli: manca il nome di Luigi“.

Una dimenticanza o una precisa disposizione? Come sottolineato dal Corriere, infatti:

“È bene precisare che questo documento non è il testamento che dispone in favore dei figli, il che genererebbe l’esclusione di Luigi. […] Dal testo da cui manca il nome di Luigi si evince piuttosto che i lasciti nei confronti di Paolo Berlusconi, Marta Fascina e Marcello Dell’Utri (230 milioni in tutto) sono a carico degli altri quattro figli, e non di Luigi”.