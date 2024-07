lui si sarebbe recato da un avvocato

Dopo quasi 18 anni trascorsi insieme, la coppia composta da Checco Zalone e la compagna Mariangela Eboli ha deciso di mettere un punto a questo lungo percorso di coppia. Il comunicato ufficiale relativo alla loro separazione è stato diramato da Dagospia.

Mariangela e Checco

Ecco che cosa abbiamo scoperto.

Checco Zalone e Mariangela Eboli si sono lasciati

Checco Zalone è un famoso attore italiano che nel corso della sua carriera ci ha regalato diversi film comici e spettacoli altamente divertenti. Nell’ultimo periodo però la sua vita privata non è andata per il meglio, motivo per il quale lui e la compagna Mariangela Eboli hanno deciso di prendere un’importante decisione.

Checco Zalone

Checco e la compagna hanno deciso di lasciarsi dopo aver trascorso circa 17 anni insieme. In base a quanto comunicato, i due avrebbero vissuto una crisi molto intensa nell’ultimo periodo e nonostante l’impegno di entrambi non c’è stato modo di superare questa difficoltà.

Viene meno, quindi, un’altra storia d’amore anche se, a quanto pare, non è la prima di questo Luglio 2024. Qualche giorno fa anche Clio Zammatteo e il marito hanno annunciato la fine della loro storia. Sembra proprio che questo mese non sia il più fortunato per quanto riguarda l’amore.

La comunicazione arriva da Dagospia

A diffondere la comunicazione circa la rottura definitiva tra Zalone e la compagna proprio Dagospia, che oggi ha emesso un comunicato ufficiale sulla faccenda. Checco e Mariangela erano uniti dal 2005, anno che hanno visto l’esordio dell’uomo sulle scene comiche televisive.

Checco e Mariangela

Il comico ha più volte raccontato di aver incontrato la compagna in una pizzeria mentre si esibiva nel piano bar del posto. Tra una battuta e l’altra i due hanno cominciato a ridere e scherzare, fino a quando si sono innamorati. Dal loro amore sono poi nate due bambine Gaia nel 2013 e Greta nel 2017.

Non sappiamo come siano andate effettivamente le cose, ma qualcuno dice di aver visto il celebre attore pugliese recarsi presso lo studio di un rinomato avvocato sito a Roma. Speriamo dunque che i due possano continuare ad avere un buon rapporto per il benessere delle loro figlie.