“Lui ha lasciato lei” Amore finito tra la coppia, la bellissima attrice italiana torna single

Una bellissima attrice molto amata e apprezzata dal pubblico è tornata single. Secondo le ultime voci di corridoio la diretta interessata sarebbe stata lasciata dal fidanzato, da quell’uomo con il quale è sempre apparsa felice e radiosa.

L’ex coppia

Ecco di chi parliamo e che cosa è successo.

L’amore è finito: l’attrice torna single

Non tutti gli amore sono destinati a durare per sempre e questo lo sa molto bene una bellissima attrice che ha dovuto dire addio al suo fidanzato. La donna, diventata celebre per alcuni ruoli nelle serie tv italiane più apprezzate di sempre, sarebbe stata lasciata dal suo uomo in maniera del tutto inaspettata.

Alessandro e Matilde

Poco tempo fa la stessa è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e in questa occasione aveva aperto il suo cuore alla famosa conduttrice Mediaset. Aveva infatti detto di essere in un periodo molto intenso della sua vita, un periodo nel quale aveva finalmente ritrovato se stessa.

Proprio grazie al suo amore per gli animali aveva conosciuto il suo compagno, grande maestro di equitazione oltre che uomo molto affascinante. L’amore era arrivato nel 2021 e da quel momento sono sempre stati una cosa sola. Questo fino a pochi giorni fa.

Addio all’amatissima coppia: lui ha lasciato lei

Matilde Gioli sul set di doc

La bellissima attrice italiana di cui stiamo parlando è Matilde Gioli, la cui popolarità è cresciuta notevolmente a seguito del ruolo interpretato in Doc-Nelle tue mani. A comunicare la fine della sua storia è stata proprio lei, che ha così voluto mettere un punto a tutte le voci di corridoio degli ultimi giorni. Le cose sono come sono. Soffriamo perché le avevamo immaginate diversamente.

Innumerevoli i commenti sotto questo messaggio poiché tutti hanno intuito a che cosa alludesse la bellissima ragazza. Da quello che sappiamo, inoltre, sarebbe stato proprio il suo compagno, Alessandro, a voler troncare questa relazione.

Matilde e l’ex fidanzato

Purtroppo non sappiamo che cosa sia successo tra di loro, ma i due avevano grandi progetti in mente, tra cui quello di mettere su famiglia in un futuro non troppo lontano. Ci dispiace davvero moltissimo per la dolcissima Matilde.