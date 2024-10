Lui è più odioso di me

Rocco Siffredi, noto attore a luci rosse, ha rilasciato dichiarazioni sorprendenti durante un’intervista nel podcast Gurulandia, in cui ha parlato sia della sua vita personale che della serie “Supersex”, ispirata alla sua storia e interpretata da Alessandro Borghi. Siffredi ha sottolineato la sua preferenza per la pornografia autentica rispetto a quella finzionale, affermando: “Il pornoattore può fare Only Fans a occhi chiusi, ma io non posso recitare, il sesso è un’arte reale”.

Parlando di “Supersex”, Siffredi ha espresso soddisfazione per la performance di Borghi, evidenziando come quest’ultimo possa rappresentare la sua vita con autenticità, sebbene alcune parti siano state romanzate per rispettare le persone coinvolte. Riguardo a Borghi, ha confessato di averlo scelto per il progetto proprio perché vedeva in lui qualcosa di simile a sé, lodando in particolare il suo lavoro in “Suburra” e nel film su Stefano Cucchi. Tuttavia, ha fatto notare che l’attrice ha dovuto affrontare delle sfide in merito a come rappresentare le scene di sesso, notando che “ogni tanto lo vedevo arrabbiato”.

In un momento di maggiore leggerezza, Siffredi è stato invitato a scegliere tra Belen Rodriguez ed Elisabetta Canalis. La sua risposta è stata chiara: “Belen tutta la vita”, giustificando la scelta con l’idea che le due donne rappresentino “due livelli diversi”.

Infine, ha parlato di Stefano De Martino, attuale conduttore Rai, con un tono di leggera provocazione. Siffredi ha affermato: “Fuori dal porno sì, ci sono due giocatori emblematici come Totti e Cassano. E poi c’è De Martino, che è peggio di me… lui è super performante”. Queste affermazioni pungenti potrebbero essere sorprendenti per De Martino, ma potrebbero anche fargli piacere. La conversazione ha messo in luce non solo l’apertura di Siffredi riguardo alla sua carriera, ma anche l’ironia e la spontaneità del suo carattere.

In sintesi, Rocco Siffredi ha offerto un quadro autentico della sua vita, sostenendo il valore della propria professione e aggiungendo un tocco di umorismo con le sue dichiarazioni su altri nomi noti nel mondo dello spettacolo.