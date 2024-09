Lui e il padre sono in gravi condizioni.

Il 6 settembre 2024, a Gagliole, in provincia di Macerata, un giovane di 23 anni ha aggredito i propri genitori con un coltello. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 15. Durante l’attacco, la madre 61enne ha riportato ferite superficiali, mentre il padre 65enne è stato colpito più volte all’addome e al torace, riportando lesioni gravi. Successivamente, il giovane ha tentato di suicidarsi, ferendosi alla gola con lo stesso coltello utilizzato per aggredire i genitori.

Entrambi, il padre e il figlio, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Torrette di Ancona, dove i medici hanno subito avviato le cure necessarie per le loro condizioni critiche. La madre, invece, è stata portata all’ospedale di Camerino, dove ha ricevuto assistenza per le ferite riportate.

In seguito all’emergenza, i carabinieri del Reparto operativo di Macerata e della compagnia di Camerino sono intervenuti sul luogo dell’incidente per raccogliere informazioni e gestire la situazione. Le indagini sono state avviate per chiarire le motivazioni alla base di un gesto così estremo e violento. Questo drammatico evento ha scosso la comunità locale e ha sollevato interrogativi su problemi familiari e la salute mentale.

L’episodio è emblematico delle crescenti preoccupazioni legate alla violenza domestica e ai drammi familiari che, purtroppo, possono sfociare in atti di violenza inaspettati. Le autorità competenti stanno prestando particolare attenzione a questo caso, non solo per il suo esito tragico, ma anche per il potenziale rischio di situazioni simili in futuro.

Il fatto ha suscitato una risposta immediata da parte dei servizi sociali e delle associazioni che si occupano di prevenzione della violenza e supporto alle famiglie in difficoltà. La comunità di Gagliole si trova ora a dover elaborare questo tragico evento, mentre si attende l’evoluzione delle condizioni mediche delle vittime e lo sviluppo delle indagini da parte delle forze dell’ordine.