Lui è enorme ma deve sottostare agli attacchi dei due cuccioli dolcissimi, il risultato è strabiliente

Nel mondo animale esistono alcune specie che vengono considerate nemiche per antonomasia e tra queste i cani ed i gatti sono senza dubbio le più annoverare, non sempre però questo assunto diventa veritiero, in alcuni casi, infatti, si può assistere ad alcune eccezioni che possono diventare testimonianze di una dolcezza disarmante.

Una di queste sta impazzendo sul web e riguarda una banda di impavidi gattini tanto coraggiosi da sfidare addirittura un grosso cane, una mossa che inizialmente sembra avventata ma che in realtà non lo è, almeno se si sceglie il cagnolone giusto da colpire! È così che il video che elogia la pazienza del cane e l’intraprendenza dei gattini è diventato in poco uno dei più visti, anche perché è difficile non restare colpiti da scene simili.

Il pastore tedesco è un gigante dal cuore tenero: I gattini impertinenti sembrano proprio averlo capito!

Alcune specie sono sicuramente poco avvezze ad interagire tra di loro e cani e gatti sono considerate tra queste, anche se la verità sembra suggerire ben altro. In ambiente selvatico canidi e felino non vanno d’accordo, queste due specie si contendono le stesse prede e per questo sono solite andare in conflitto. Questa rivalità è ormai scritta nel profondo del loro DNA, ma nelle comodità di casa dove la contesa non ha motivo di esistere, molto spesso si può assistere a scene di amicizia e condivisione in grado di lasciare tutti senza parole.

Una di queste è arrivata dal web e riguarda una banda di instancabili gattini, tutti sanno quanto questi animali, soprattutto da piccolo, abbiano il bisogno di giocare ed ogni cosa che intralci il loro cammino può diventare oggetto dei loro giochi, anche se si tratta di un grosso cane!

In questo caso il malcapitato è un pastore tedesco che come si può vedere viene preso letteralmente di mira dai piccoli di casa. Uno dei momenti più divertenti della clip è quando il cane con la zampa sposta inavvertitamente uno dei micetti che però non sembra prenderla bene e, con l’aiuto dei fratelli, decide di passare al contrattacco saltando e mordicchiandol il grosso cane.

Il pastore tedesco non sembra però essere infastidito, anzi, i giochi dei micetti pare lo incuriosiscano molto e la sua reazione non ha mai mostrato alcun sentore di aggressività o fastidio. Un video che rappresenta un esempio emblematici sj come due specie diverse e apparentemente nemiche, come cane e gatto, possano convivere pacificamente, soprattutto con una sana e controllata aocializzazione avvenuta fin da piccoli.

Senza ombra di dubbio però i proprietari degli animali giocano un ruolo fondamentale, scene come questa difficilmente sarebbero accadute senza un sano addestramento, nonostante l’indole indubbiamente pacifica del cagnolone. Ciò che più serve per riuscire in imprese simili è dedicare del tempo agli animali, favore de le interazioni ma sempre sotto stretta sorveglianza, almeno fin quando non si è sicuri che tra le parti non esistano frizioni.

Il video del pastore tedesco attaccato dai gattini non è quindi solo dolcissimo, m anche educativo e testimonia come legami sinceri e profondi possano svilupparsi tra animali molto diversi e sono proprio questi la chiave per rendere la propria casa piena di amore mantenendo al tempo stesso la perfetta armonia, essenziale per i proprietari per vivere una vita serena.