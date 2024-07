lui è andato via di casa

La storia d’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, conosciuti ormai come Bennifer, sembra giungere al termine dopo mesi di voci e indiscrezioni sulla crisi che la coppia stava vivendo. Secondo alcune fonti vicine alla coppia, il matrimonio sarebbe agli sgoccioli e si parla addirittura di un imminente divorzio.

Separazione vicina per la coppia Affleck-Lopez: opere d’arte e villa in vendita

La conferma delle voci sulla fine della relazione tra i due attori sarebbe data dalla vendita di opere d’arte presenti nella lussuosa villa di Bel Air, acquistata lo scorso anno per almeno 60 milioni di dollari. Già da inizio giugno, collezionisti avrebbero iniziato a comprare dipinti e oggetti di design presenti nella residenza dei super Vip, confermando così la crisi che stanno attraversando.

Inoltre, sembra che Ben Affleck abbia già sgomberato la casa delle sue ultime cose per trasferirsi in un’altra abitazione, non troppo distante da quella dell’ex moglie Jennifer Garner, con cui ha tre figli. La casa di Bel-Air sarebbe stata messa in vendita, confermando ulteriormente la separazione imminente tra i due attori.

Durante una partita di basket del figlio più piccolo di Ben Affleck, l’attore e Jennifer Lopez si sarebbero incontrati scambiandosi un veloce bacio sulla guancia, ma sembra che la situazione sia ormai compromessa. Anche l’amico Matt Damon passa molto tempo accanto ad Affleck, temendo che possa riprendere a bere, dato ha un triste passato di alcolista.

La fine dei Bennifer, una delle coppie più amate di Hollywood, sembra essere inevitabile, lasciando i fan delusi e sorpresi da questa rottura. La loro storia d’amore è stata una favola in stile cinematografico, con i due protagonisti che si ritrovano dopo anni di lontananza per vivere felici e contenti per sempre. La realtà sembra ben diversa per JLo e Ben, nonostante la passione e l’elettricità che sprigionano entrambi. Resta da vedere quali saranno le prossime mosse della coppia e cosa riserva loro il futuro.

