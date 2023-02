Dopo aver scoperto di essere allergico al gatto la sua reazione è incredibile: ma lei non vuole separarsene, costi quel che costi.

Avendo appurato con sorpresa che il suo compagno di vita fosse allergico ai gatti, una giovane donna sarebbe stata messa di fronte a un doloroso ultimatum. Sostanzialmente: “o me o il gatto”. Vedendosi costretta, dunque, a confrontarsi con la triste idea di doversi separare per sempre dal suo caro amico felino, la donna avrebbe reagito d’istinto lasciando senza fiato la sua dolce metà.

Lui è allergico al gatto, lei non vuole separarsene: il finale è incredibile

La coppia protagonista del curioso episodio, verificatosi nel Regno Unito, pare fosse reduce da un longevo fidanzamento. I due innamorati – dopo molti anni trascorsi vivendo la loro storia d’amore abitando in due case diverse – avrebbero finalmente deciso di cambiare le loro abitudini una volta per tutte. Ma qualcosa, una volta realizzato il loro sogno d’amore, non sarebbe andato per il verso giusto.

Una volta compiuto il grande passo: il ragazzo avrebbe chiesto alla sua fidanzata di affidare il suo adorato gatto a terzi, dal momento che dimostrava di soffrire di una grave allergia ai felini. La ragazza, però, che avrebbe sempre trattato il suo micio Riley come un figlio, e nonostante il suo grande amore per il suo partner, avrebbe deciso su due piedi di trovare un’altra sistemazione lasciando così sfumare il loro sogno di un avere un nido d’amore da condividere.

A raccontare l’accaduto – in prima persona – sarebbe stato il fidanzato ventitreenne della ragazza, che lo aveva appena abbandonato non mostrandosi intenzionata a lasciare andar via il suo gatto. La ragazza ha un solo anno in più di lui e sarebbe divenuta, nelle ore successive al suo improvviso “abbandono“, la protagonista di una lunga confessione sui social network.

La storia “strappalacrime” a tutti gli effetti, nella sua interezza, è stata pubblicata su Reddit. Si tratta di una lettera spassionata in cui il suo ormai “solo” fidanzato racconta la sua frustrazione, nell’aver tentato anche l’impossibile per resistere alla fastidiosa allergia, fino ad alludere alla sua sorpresa di fronte alla drastica reazione della sua innamorata. Il fidanzato avrebbe dichiarato di aver provato a fare di tutto per resistere ai sintomi della sua allergia. Ma, sfortunatamente – giorno dopo giorno – si sarebbe reso conto che le cose sembravano esclusivamente destinate a peggiorare.

Il ragazzo – in ultimis – avrebbe anche “scritto una lista di amici e conoscenti” che avrebbero potuto ospitare la loro Riley, ma anche questa provvisoria soluzione non sarebbe stata abbastanza. I due, quindi, sono stati costretti a tornare al punto di partenza, e a continuare la loro storia d’amore vivendo separatamente.