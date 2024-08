lui adora la sua anziana vicina e glielo dimostra così

Una rete di recinzione non ha frenato la nascita di un’amicizia nata tra un cane e la sua vicina di casa anziana: la dolcissima storia in un video emozionante.

La bellezza dei cani è soprattutto nella loro spontaneità, nel riuscire a costruire rapporti anche con persone estranee, anche con coloro che non hanno mai toccato o incontrato da vicino, come in questo caso: si tratta dell’amicizia tra un cane e la sua vicina di casa anziana. La donna si è sempre mostrata dolce e gentile nei confronti del quattro zampe e questo è bastato a farlo affezionare a lei: ecco come la attende alla recinzione.

L’amicizia tra un cane e la sua vicina di casa conferma il legame tra quattro zampe e anziani

In realtà non è così raro vedere animali domestici, in particolare i cani, stare accanto alle persone anziane nelle ultime fasi della loro vita. Ci sono benefici da entrambe le parti: Fido riceve cure, attenzioni e tempo che spesso le persone più giovani, per impegni di lavoro e vita personale, non riescono a dargli mentre per gli anziani queste creature sono un potente antidepressivo.

Infatti sono proprio i quattro zampe a tenere allenati mente e corpo delle persone che sono entrate nella fase finale della loro esistenza, oltre ad avere effetti positivi sul loro sistema cardio-circolatorio, neurologico e cognitivo (ce ne sono alcune di razze più adatte al loro stile di vita). Addirittura nel caso di Wally, un Golden Retriever, per stabilire un legame con la signora sua vicina di casa è bastato vederla al di là di una recinzione divisoria.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema>>> Caffè e 6 Golden Retriever al mattino per svegliare il marito: il video da 9 milioni di visualizzazioni

L’amicizia tra un cane e la sua vicina di casa: il video dolcissimo che ha emozionato il Web

Grazie al video postato sul canale social del cane, @wally.meets.world, i suoi padroni hanno mostrato a tutti quanta dolcezza vi è in questa speciale relazione nata tra una donna gentile e un cane così affettuoso. Non hanno tardato ad arrivare i commenti di persone che vorrebbero un vicino di casa come Wally, che hanno sottolineato quanto fosse fortunata la signora e i padroni stessi di questo adorabile quattro zampe.

Nel video si mostra il Golden avvicinarsi alla rete metallica divisoria e toccarla con la zampa, quasi a voler richiamare l’attenzione di una donna che si avvicina lentamente con dei dolcetti da offrirgli.

@wally.meets.world Too pure for this world 🫶🏻😭 #goldenretriever #dogs #sweet #friendshipgoals ♬ trees and flowers by strawberry switchblade – Eissej

Il cane sembra anche molto triste quando non la vede e molti utenti invitano i suoi padroni a ‘eliminare le barriere’ e fare in modo che i due si incontrino per trascorrere del tempo di qualità insieme. Chissà se i diretti interessati lasceranno che i due ‘innamorati’ si incontrino da vicino per poter giocare e stare insieme senza alcuna recinzione tra loro.