“Lui 53 anni, lei 33 sono una coppia” i due non si nascondono più: dopo la dolorosa rottura è sbocciato l’amore

Lorenzo Amoruso ha ritrovato l’amore al fianco di Afarin Mirzaei, una giovane iraniana di 33 anni che ha scelto di ricostruire la propria vita in Italia. Nonostante la differenza d’età di oltre 20 anni, Lorenzo e Afarin hanno costruito una relazione solida e profonda, che sfida non solo il tempo ma anche le barriere culturali.

Lorenzo Amoruso presenta la sua nuova fidanzata iraniana

Intervistato da Novella 2000, Amoruso ha spiegato come la provenienza geografica e culturale di Afarin abbia influito positivamente sulla loro relazione. L’ex calciatore, sottolinea come la fidanzata sia cresciuta più rapidamente rispetto alle sue coetanee a causa dello stile di vita condotto in Iran.

“Io ho 53 anni, Affi quasi 33, ma questo per noi non è mai stato un problema. Lei è iraniana e ha una mentalità diversa da quella occidentale.”

Afarin, laureata in architettura nel suo paese natale, ha lasciato l’Iran per cercare una maggiore libertà e indipendenza. Proviene da una realtà che sentiva limitata in una società in cui le donne sono spesso considerate meno rispetto agli uomini. Lorenzo ha raccontato il percorso coraggioso di Afarin, che ha trovato in Italia un nuovo inizio. Qui ha dovuto adattarsi a una nuova cultura. Ha anche lavorato mentre studiava per conseguire una seconda laurea in Fashion Design all’Università di Firenze, obiettivo che è ormai vicina a raggiungere.

Lorenzo, reduce dalla fine della lunga storia d’amore con Manila Nazzaro, ha trovato in Afarin una nuova speranza e una connessione che li ha portati a immaginare un futuro insieme, al punto da considerare anche il matrimonio.

“Non lo escludo. Dovrebbe essere civile, dato che io sono cattolico e Affi musulmana.”

L’incontro tra Lorenzo e Afarin è avvenuto in modo del tutto casuale, durante una tranquilla giornata estiva a Firenze, durate una cena nella villa dello sportivo. Afarin era stata invitata da conoscenti comuni, e in quel contesto rilassato è nata una connessione speciale tra i due.

Entrambi avevano appena chiuso relazioni importanti e non avevano intenzione di iniziare una nuova storia d’amore, ma il tempo ha giocato a loro favore. Amoruso racconta la natura lenta e graduale della loro relazione, costruita su basi solide e su una comprensione reciproca che ha superato le difficoltà iniziali.

Oggi, Lorenzo e Afarin rappresentano un esempio di come l’amore possa superare le differenze culturali e anagrafiche, dimostrando che non esistono ostacoli che non possano essere superati.

Leggi anche: Lorenzo Amoruso ha una nuova fidanzata: chi è e cosa fa? Ecco cosa sappiamo su di lei

L’articolo “Lui 53 anni, lei 33 sono una coppia” i due non si nascondono più: dopo la dolorosa rottura è sbocciato l’amore proviene da Bigodino.





Fonte