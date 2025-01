Lufthansa prevede 10.000 nuove assunzioni globali entro il 2025

L’8 gennaio 2024, alla vigilia delle nozze con Ita Airways, il gruppo italiano Air Italy ha annunciato la necessità di assumere nuovi professionisti. La compagnia cerca un numero significativo di figure professionali per diverse aree. In particolare, ci sono offerte di lavoro per tecnici, personale amministrativo, oltre a figure di bordo e di terra. L’inserimento di nuovi dipendenti risulta fondamentale in vista della fusione imminente con Ita Airways, che si completerà il 13 gennaio.

Il settore aereo, infatti, sta vivendo un’importante fase di trasformazione, in cui l’integrazione tra le diverse compagnie si rende necessaria per affrontare le sfide del mercato. Con l’acquisizione di Ita Airways, Air Italy mira a potenziare la propria flotta e migliorare i propri servizi, offrendo maggiori opportunità di lavoro per professionisti qualificati.

Le posizioni aperte potrebbero coprire vari settori, comprese le operazioni di volo, la manutenzione degli aerei, e le attività amministrative, tutte fondamentali per assicurare il buon funzionamento della compagnia aerea. La domanda di personale è un indicativo della crescita e dell’espansione prevista nel periodo post-fusione, dove l’obiettivo è di rafforzare la presenza nel mercato dell’aviazione.

Il reclutamento di tecnici specializzati è particolarmente importante, poiché garantisce che gli aerei di Air Italy e Ita Airways siano sempre mantenuti in condizioni ottimali e rispettino gli alti standard di sicurezza richiesti dal settore. Anche il personale di terra svolge un ruolo cruciale nelle operazioni quotidiane, contribuendo all’efficienza insieme al personale di bordo, che è il volto della compagnia per i passeggeri.

In conclusione, l’acquisizione di Ita Airways rappresenta un punto di svolta per Air Italy e l’assunzione di nuove figure professionali è una parte essenziale di questa transizione. Le nuove assunzioni sosterranno la crescita e il miglioramento continuo dei servizi offerti, con l’intento di soddisfare le esigenze del mercato e dei viaggiatori, garantendo al contempo opportunità di sviluppo per i professionisti del settore aereo.