Lufthansa, meno slot sul lungo raggio per avere l’ok al 41% di Ita

– La Commissione europea ha fatto intendere a Lufthansa che una delle condizioni per dare il via libera all’accordo per l’acquisizione del 41% di Ita Airways sarebbe la rinuncia ad alcuni slot nei collegamenti con il Nord America e il continente asiatico.

La restrizione riguarderebbe in particolare le rotte di lungo raggio operate dagli hub di Francoforte e Monaco. Richiesta che, ovviamente, trova la netta opposizione di Lufthansa, a cui la Commissione per la Concorrenza di Bruxelles avrebbe notificato la richiesta.

I tempi di acquisizione della quota di Ita Airways da parte di Lufthansa stimano il completamento della fase 1 agli inizi del 2024. Se si aprisse la fase successiva, necessaria qualora la Commissione decidesse di chiedere ulteriori chiarimenti, potrebbe richiedere un iter procedurale di oltre tre mesi aggiuntivi. A quel punto la partita si giocherebbe sul pacchetto di rinunce a operare su tratte decisamente redditizie per Lufthansa.