“La dichiarazione Ratcliffe sulla prossima declassificazione dei rapporti in mano agli 007 americani è un possibile anello di congiunzione tra la cover–up imperante sul fenomeno Ufo a livello mondiale e la volontà stessa di far sapere all’opinione pubblica, tramite i media, che Ufo pilotati o creati da entità di origine non terrestre, volano realmente nei nostri spazi aerei con una presenza costante e indisturbata, vista la netta superiorità tecnologica in loro possesso rispetto a noi”. Lo dice all’Adnkronos la nota ufologa Francesca Bittarello, commentando le affermazioni dell’ex direttore dell’intelligence nazionale americana John Ratcliffe, che ha dato la conferma dell’esistenza degli Ufo in un’intervista a Fox News.





Fonte