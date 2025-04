L’UE risponde a Trump, arrivano controdazi del 25% sui prodotti USA

L’Unione Europea ha approvato misure commerciali contro gli Stati Uniti, in risposta ai dazi reintrodotti da Donald Trump su importazioni di acciaio e alluminio dall’UE. Gli Stati membri, durante il comitato Strumenti di difesa commerciale, hanno concordato le contromisure, che prevedono dazi tra il 10% e il 25% su vari prodotti americani. L’Ungheria ha espresso un voto negativo, ma questo non ha influenzato il processo. L’UE considera tali dazi statunitensi “ingiustificati e dannosi” e desidera trovare soluzioni negoziate con gli Stati Uniti che siano equilibrate e reciprocamente vantaggiose.

Le nuove misure entreranno in vigore a scadenze diverse: dal 15 aprile per prodotti per un valore stimato di 3,9 miliardi di euro, dal 15 maggio per 13,5 miliardi e dal primo dicembre per 3,5 miliardi. Le contromisure potrebbero essere sospese se gli Stati Uniti accettassero una negoziazione equa. Le merci americane soggette a dazi includono riso, cereali, frutta, tabacco, abbigliamento e altro, ad eccezione di whisky e bourbon, e gli allegati al regolamento specificano le categorie colpite.

Francia ha dichiarato di non essere preoccupata per la visita di Giorgia Meloni a Trump, considerando prezioso ogni dialogo, mentre alcuni membri del governo francese temono che questa visita possa mettere a rischio l’unità europea in un momento critico. Hanno avvertito che colloqui bilaterali potrebbero indebolire la risposta unita dell’Europa ai dazi, sottolineando l’importanza della coesione europea. Il ministro francese dell’Industria ha affermato che l’Europa è più forte se rimane unita.