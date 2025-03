L’UE punta a una riduzione del 15% delle importazioni di acciaio

L’Ue ha lanciato un piano d’azione per l’industria siderurgica e metallurgica, con l’obiettivo di ridurre le importazioni di acciaio del 15%. La Commissione europea, nel contesto di una concorrenza internazionale intensa, intende implementare misure per affrontare le sfide del settore. La riduzione delle importazioni è vista come un passo fondamentale per garantire la stabilità e la competitività dell’industria europea. Questo piano rappresenta un tentativo di proteggere le produzioni locali e di rispondere efficacemente alle pressioni del mercato globale. Con queste misure, l’Ue si propone di rafforzare le proprie capacità produttive e di sostenere l’industria siderurgica attraverso un approccio strategico. La Commissione mira a collegare le politiche industriali con gli obiettivi di sostenibilità e innovazione, mirando a creare un ambiente economico favorevole per le aziende europee. Questo piano d’azione è parte di un impegno più ampio per garantire che l’industria metalmeccanica europea possa affrontare le sfide future. Le intenzioni dell’Ue sono chiare: proteggere il mercato interno, mantenere posti di lavoro e promuovere la crescita sostenibile nel settore.