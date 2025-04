L’UE penalizza Apple e Meta: cosa sta accadendo?

Con l’applicazione del Digital Markets Act (DMA), la Commissione Europea ha multato per la prima volta Apple e Meta per pratiche considerate non conformi alle normative sulla concorrenza. Le sanzioni ammontano a 500 milioni di euro per Apple e 200 milioni per Meta, rappresentando il primo passo della strategia di Bruxelles per limitare il potere delle grandi piattaforme digitali.

Apple è stata sanzionata per aver ostacolato gli sviluppatori che cercavano di dirimere soluzioni esterne all’App Store, imponendo pratiche scorrette come il sideloading e una commissione nota come Core Technology Fee, che penalizza chi cerca di “svincolarsi” dall’App Store. Queste pratiche hanno impattato negativamente sulla concorrenza e aumentato i costi per gli utenti e gli sviluppatori.

Meta, invece, ha ricevuto la multa per il modello “paga o acconsenti” implementato nel 2023, che costringeva gli utenti a condividere i propri dati per accedere ai servizi o a sottoscrivere un abbonamento per rimuovere gli annunci. Questa strategia è in contrasto con il DMA, compromettendo i diritti degli utenti sulla protezione dei dati personali.

Le due aziende hanno reagito negativamente alle sanzioni, con Meta che intende impugnare la decisione e accusa l’UE di favorire competitor europei e cinesi, mentre Apple ha descritto le sanzioni come dannose per la sicurezza degli utenti. Nonostante le sanzioni siano solo lo 0,1% del fatturato globale di ciascuna azienda, le vere difficoltà derivano dagli ordini di cessazione delle pratiche scorrette. Le aziende hanno 60 giorni per conformarsi o rischiano multe più alte e possibili blocchi dei servizi in Europa.