L’UE intensifica la pressione su Apple: iOS deve diventare più accessibile

La Commissione Europea per la Concorrenza ha avviato una procedura formale contro Apple, richiedendo che l’azienda di Cupertino renda il proprio sistema operativo più aperto. L’iniziativa è volta a garantire il rispetto del Digital Markets Act (DMA), una legge che entrerà in vigore nel marzo 2024, destinata a combattere gli abusi delle grandi aziende digitali attraverso misure che promuovono l’interoperabilità tra i loro sistemi e le tecnologie di terze parti.

Margrethe Vestager, commissaria europea per la concorrenza, ha sottolineato che si tratta della prima applicazione del DMA per costringere Apple a rispettare gli obblighi di interoperabilità. Le richieste specifiche si concentrano su come Apple intende consentire la compatibilità delle notifiche e il collegamento di dispositivi esterni con i propri sistemi.

Se Apple non si adeguerà alle nuove normative entro sei mesi, l’Unione Europea potrebbe avviare un’indagine formale. Le sanzioni potrebbero essere significative, arrivando fino al 10% del fatturato globale dell’azienda, una cifra che rappresenterebbe un impatto economico rilevante, considerata la dimensione del mercato in cui opera Apple.

Nonostante si sia dichiarata disponibile a collaborare con Bruxelles, Apple ha espresso preoccupazioni riguardo alla sicurezza degli utenti. L’azienda ha avvertito che allentare le protezioni di sicurezza consolidate potrebbe esporre i consumatori europei a rischi maggiori, offrendo ai malintenzionati maggiori opportunità di accesso ai loro dispositivi e dati. Questa posizione riflette il forte contrasto tra Apple e le normative europee, in particolare riguardo all’implementazione di tecnologie come Apple Intelligence.

In assenza di un compromesso, l’azienda potrebbe affrontare gravi conseguenze economiche e reputazionali. La situazione evidenzia il crescente conflitto tra grandi aziende tecnologiche e normative europee progettate per garantire un mercato più equo e competitivo, con l’UE che intensifica gli sforzi per regolamentare il potere delle piattaforme digitali dominanti. Con l’avvicinarsi della scadenza, la tensione tra le richieste dell’Unione e le politiche aziendali di Apple potrebbe intensificarsi.