Ludovico Tersigni nuovo conduttore di X Factor 2021: l’indiscrezione lanciata da Dagospia dà per favorito l’attore come erede di Alessandro Cattelan.

Da Alessandro Cattelan a Ludovico Tersigni. Il nuovo conduttore di X Factor 2021 dovrebbe essere proprio il giovane attore, famoso specialmente tra il pubblico adolescente per il ruolo di Giovanni Garau nella serie Skam Italia. L’incredibile indiscrezione è stata data da Dagospia, secondo cui i provini si sarebbero susseguiti per mesi, prima della scelta definitiva ricaduta proprio sul noto attore.

Molto amato tra i giovani, anche grazie alla partecipazione recente alla serie Summertime, Tersigni sarebbe riuscito a superare il provinco, convincendo Sky e Fremantle a puntare su di lui. Volto pulito e nuovo per il pubblico generalista, Ludovico sarà alla prima conduzione televisiva della sua carriera.

Stando a quanto riferisce Dagospia, l’avventura dell’erede di Cattelan dovrebbe cominciare a breve. Le prove che precedono le registrazioni dovrebbero infatti iniziare già nei prossimi giorni. Manca però la conferma ufficiale da parte degli organizzatori dello show, alle prese ancora con la scelta dei prossimi giudici.

Chi è Ludovico Tersigni?

Nato a Roma nel 1995, Ludovico è uno degli astri nascenti del mondo dello spettacolo italiano. Con alle spalle una gavetta iniziata con gli studi di recitazione quando era alle medie, ha dimostrato fin da subito una certa inclinazione per i musical. Dopo aver mosso i primi passi a teatro, ha trasformato la sua recitazione, seguendo come riferimenti grandi attori come Keanu Reeves e Vincent Cassel. Nel 2014 ha fatto il suo esordio nel film Arance & Martello di Diego Bianchi (Zoro), mentre due anni dopo ha partecipato in L’estate addosso di Gabriele Muccino. Il grande successo è arrivato però solo negli ultimi anni con le serie Tutto può succedere, Skam Italia e Summertime. Ecco una sua foto:

