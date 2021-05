Da mesi si rincorrono diversi nomi per il successore di Alessandro Cattelan ad X Factor. Da Marco Maccarini a Lodovica Comello, fino a Nicolò De Vitiis, ma alla fine a spuntarla è stato un attore. Il nuovo conduttore del talent di Sky sarà Ludovico Tersigni.

Secondo Dagospia, Sky e Fremantle dopo mesi di provini e decine di volti non sapevano che pesci prendere, fino all’arrivo del giovane attore di Skam Italia. Il bel biondino avrebbe convinto tutti.

“Fino a poche settimane fa, quando il provino del pupo Ludovico Tersigni deve aver sbloccato la situazione e nei corridoi della produzione le voci si sono fatte più che insistenti. Il giovane attore romano noto agli appassionati di serie tv per il suo ruolo nel cult “Skam Italia” (e per l’altra serie teen “Summertime”) pare abbia convinto poi anche i piani alti di Milano Santa Giulia. Sarebbe il suo primo ruolo in tv – lo zio è invece il navigato “Zoro” Diego Bianchi – e tra pochi giorni dovrebbe già iniziare gli incontri e le prove prima delle registrazioni”.