Il compositore ha annunciato un nuovo album, dal titolo Underwater, primo album di solo pianoforte pubblicato negli ultimi vent’anni.

Ludovico Einaudi ha annunciato l’imminente lancio di Underwater, suo primo nuovo album solo pianoforte degli ultimi 20 anni della sua carriera. Il compositore, che è l’artista classico più ascoltato di tutti i tempi, ha creato l’album in isolamento, composto da 12 tracce di pianoforte. Come parte del lancio dell’album, Einaudi tornerà ad esibirsi nel Regno Unito per i suoi primi spettacoli dal vivo, dopo tre anni di assenza, con esibizioni a Londra, all’Eventim Hammersmith Apollo e all’Alexandra Palace. Il primo singolo estratto dall’album è stato rilasciato con un video musicale di accompagnamento.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/pianoforte-spartito-foglio-di-musica-1655558/

Ludovico Einaudi presenta il nuovo album Underwater

Ludovico Einaudi ha annunciato la pubblicazione del nuovo album, interamente realizzato al pianoforte, intitolato Underwater, che uscirà tramite Decca Records il 21 gennaio 2022. L’album di 12 tracce è stato creato durante il lockdown e mette in mostra il suo inconfondibile stile musicale rinomato in tutto il mondo. Il primo singolo estratto dall’album, Luminous, è già disponibile all’ascolto dal video seguente:

Sulla realizzazione di Underwater durante la pandemia, il pianista afferma quanto segue, secondo quanto riporta PianistMagazine: “È arrivato naturale, più che mai. Ho sentito un senso di libertà nell’abbandonarmi e lasciare che la musica fluisse in modo diverso. Non avevo un filtro tra me e ciò che veniva fuori dal pianoforte; sembrava molto puro. Il titolo Underwater è una metafora: è l’espressione di una dimensione molto fluida, senza interferenze dall’esterno“.

La tracklist dell’album

Di seguito, vi elenchiamo le tracce al piano che compongono il nuovo album del pianista italiano: