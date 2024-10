LUDOVICO EINAUDI: Il suo nuovo album “Ritratti Estivi”

Il 31 gennaio 2025 uscirà il nuovo album di Ludovico Einaudi, intitolato “The Summer Portraits”, pubblicato dalla Decca per commemorare i 20 anni di collaborazione con l’artista. L’album è ispirato alle estati trascorse da Einaudi in una casa su un’isola del Mediterraneo, dove le pareti delle camere erano adornate con quadri a olio raffiguranti la natura circostante, dipinti da un’aristocratica romana nel secolo scorso. Questi dipinti evocano una vitalità solare che ha suscitato in Einaudi il ricordo di come le sue estati fossero legate ai sensi e alle emozioni, trasformando il tempo in un’esperienza profonda collegata alla natura.

“The Summer Portraits” è composto da tredici brani musicali, e alcuni di essi sono stati registrati nel celebre Abbey Road Studios, con la partecipazione del violino barocco di Théotime Langlois de Swarte e degli archi della Royal Philharmonic Orchestra, diretta da Robert Ames. Altri brani sono stati registrati nello studio di Dogliani, in un contesto più intimo con musicisti che collaborano con Einaudi da anni. Il singolo principale, “Rose Bay”, è dedicato al sobborgo di Sydney dove il nonno di Einaudi, Wando Aldrovandi, emigrò negli anni ’30. Aldrovandi, un direttore d’orchestra costretto a lasciare l’Italia a causa del fascismo, mantenne un legame con la sua famiglia attraverso lettere, mentre la musica rimaneva un modo per compensare questa mancanza.

Il video di “Rose Bay” è già disponibile, mostrando momenti delle estati della sua infanzia. Inoltre, Einaudi intraprenderà il “Summer Portraits Tour” a partire dal 9 ottobre 2024, con concerti nei principali teatri d’Europa, molti dei quali già sold out. La tournée terminerà al Teatro Dal Verme di Milano con una serie di concerti a dicembre. Tra febbraio e marzo 2025, il tour si esibirà in Germania, Svizzera e Francia. A maggio, Einaudi suonerà al Waldbühne di Berlino e a giugno ci sarà una residency di cinque concerti al Royal Albert Hall di Londra, anch’essi sold out. Sarà accompagnato da un ensemble di musicisti di talento, rendendo ogni performance un evento emozionante e imperdibile.