Ludovico Einaudi terrà 15 concerti a Milano, al Teatro Dal Verme: ecco le date in programma e dove acquistare i biglietti per partecipare agli eventi.

Ludovico Einaudi terrà una serie di concerti nella città di Milano. Per il musicista è un passo molto importante, in quanto, dopo il blocco imposto dalla pandemia di Coronavirus, tutto ricomincia a fluire e a ritornare, pian piano, alla normalità. Come lui stesso ha rivelato, nel corso di una intervista a SkyTG24: “Ho sempre tenuto molto a questo appuntamento. Ho voluto confermarlo anche quest’anno, nonostante le limitazioni e le difficolta, come segno di incoraggiamento e affetto verso la mia città“. Scopriamo insieme le date in programma e dove acquistare i biglietti.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/pianoforte-spartito-foglio-di-musica-1655558/

Ludovico Einaudi, i concerti a Milano al Teatro Dal Verme

Ludovico Einaudi terrà ben 15 concerti nella Sala Grande del Teatro Dal Verme, dopo un periodo di blocco totale derivato dall’emergenza sanitaria. Si tratta di una vera e propria occasione per tornare a riappropriarsi della propria vita e della libertà che, un tempo, era così scontata, prima che il virus si diffondesse nelle nostre vite. Una foto dell’artista su Instagram:

Nella sala piccola del teatro avrà luogo la seconda edizione di Climate Space, in cui saranno esplorate le interconnessioni presenti tra l’ambiente e gli esseri viventi. Il progetto è nato proprio dalla mente di Ludovico Einaudi, il quale ha organizzato una rassegna di cortometraggi d’autore che trattano un tema molto caldo degli ultimi tempi, ossia la crisi climatica. Ciò dimostra quanto il musicista abbia a cuore le problematiche ambientali e del clima.

Le date e dove acquistare i biglietti

Di seguito, vi elenchiamo le date in cui si terranno i concerti del musicista:

1 dicembre – ore 20

2 dicembre – ore 20

3 dicembre – ore 20

4 dicembre – ore 20

5 dicembre – ore 20

8 dicembre – ore 20

9 dicembre – ore 20

10 dicembre – ore 20

11 dicembre – ore 20

12 dicembre – ore 20

14 dicembre – ore 20

15 dicembre – ore 20

16 dicembre – ore 20

17 dicembre – ore 20

18 dicembre – ore 20

I biglietti per partecipare agli eventi potranno essere acquistati su TickeOne, sia online che nei punti vendita e presso tutti i circuiti autorizzati.

