Ludovico Ciotti è stato eliminato da Uomini e Donne dalla tronista Sophie Codegoni e – a giudicare dalla sua uscita – non sembrerebbe averla preso troppo bene.

Tornato sui social, Ludovico ha espresso il suo disappunto sull’eliminazione ed ha tirato anche una frecciatina (indiretta) a Maria De Filippi, colpevole di non aver mai mandato in onda le sue esterne perché ‘noiose’.

“Ciao ragazzi. Difficilmente mi espongo sui social, ma mi sembra doveroso fare un chiarimento sulla situazione.

Premetto che io sto studiando all’estero, come avete potuto notare non sono né timido né tantomeno stupido, come qualcuno mi aveva etichettato.

Sophie ha deciso di eliminarmi, andando un po’ contro quelle che erano state le sue parole dette in privato, quando abbiamo passato del tempo insieme.

Sono state fatte due esterne, entrambe andate benissimo. Forse fin troppo bene per essere mostrate al grande pubblico; non c’è problema.

Non ho fatto Uomini & Donne per pubblicità. L’ho fatto per esperienza. Se dovessi incontrare Sophie lo farei senza problemi. Ah è una cosa: non è tutto oro quello che luccica.

Ludo”