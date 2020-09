La conoscenza fra Ludovico Ciotti e Sophie Codegoni non è andata a buon fine e se un paio di settimane fa Maria De Filippi si è addirittura rifiutata di mandare in onda una loro esterna perché priva di contenuti, in quest’ultima puntata la tronista ha deciso di eliminarlo.

“Ti ho portato in esterna due volte, ma in settimana non ti penso, non mi viene voglia di vederti… Quindi che senso ha. Ho deciso di fare questo momento di pausa per capire. Quando Giuseppe [un altro corteggiatore, ndr] mi ha detto ‘Ti vedo ovunque, ti penso spesso’, ho pensato ‘Cavolo, ma io Ludo non lo vedo ovunque, non ci penso’. Abbiamo fatto due esterne, sono state belle per l’amor del cielo, ma non ho sentito nulla”.

Ludovico Ciotti però non ha preso bene l’eliminazione:

“Sei molto teatrale, hai due facce. Quando balli con me sei una persona, quando sei al centro dell’attenzione pensi a tutto il resto e non a noi. Non merito una persona come te, sono stato troppo educato e troppo sincero”.

Innervosendo non poco la tronista:

“Se sei abituato a piacere a tutte non so che dirti, a me non piaci. Volevi un confronto? Ma il confronto lo stiamo facendo qui. Volevi farti l’esterna per andare su Witty e fare i tre minuti d’amore con me?”.

A questo punto Ludovico ha lasciato lo studio, non prima di tirarle una frecciatina:

“Ma tranquilla a me non mi serve sponsorizzare cremine, ho sia arte che parte, studio, lavoro e faccio quello che mi pare. Non è che sto qua per sponsorizzare le cremine come farai, a me non serve sponsorizzare cremine. Abbassa le ali”.

Immediata la risposta di Sophie:

“Sei un cafone, sei uno sbruffoncello. Uscendo mi ha detto ‘Ciao bella ci sentiamo eh‘. Ma ho fatto bene ad eliminarlo, l’ho mai illuso di qualcosa?’”.

Questo è Uomini e Donne che mi piace.