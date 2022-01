In questi anni la televisione si è tinta di arcobaleno e lo sbarco di Drag Race Italia su Real Time è uno dei tanti esempi.

Se la tv fa però intrattenimento, on deman è possibile trovare numerosi programmi educativi che affrontano e raccontano la comunità LGBT+. Fra loro impossibile non citare Love Me Gender (andato in onda su Real Time nel 2018 e da poco disponibile sul catalogo di Discovery+) e Tu Non Sai Chi Sono Io, un prodotto ideato da Alessandro Sortino e Arianna Ciampoli per RaiPlay, giunto quest’anno alla sua seconda edizione.

Love Me Gender è un programma con Chiara Francini, che racconta la realtà di vari esponenti della comunità LGBT+ e non solo; mentre Tu Non Sai Chi Sono Io è un prodotto che spiega agli adulti le storie dei rappresentanti della Generazione Z, ovvero quelli nati dopo il 2001.

Cosa accomuna i due programmi? La presenza di Ludovica, una sedicenne romana che su RaiPlay ha raccontato alla nonna della propria transizione. Proprio “quella” Ludovica che anni prima, a Chiara Francini, confessava di sentirsi nata in un corpo sbagliato ma che, essendo all’epoca ancora troppo giovane, non poteva iniziare il percorso di transizione ormonale.

Prima era Luca, ora è Ludovica e la sua storia può essere d’aiuto a molte persone.



In Tu Non Sai Chi Sono Io, fra le varie storie affrontate ce ne sono anche altre due a tematica LGBT+. La prima è quella di Riccardo, che fa la drag queen e la seconda quella di Carlotta Pinto che ha fatto coming out come lesbica a sua mamma. In realtà da un po’ di mesi a questa parte si fa chiamare Edoardo e risale allo scorso novembre il nuovo coming out come ragazzo transessuale. A quanto pare la trasmissione, online da poche settimane, è stata registrata molto prima.



