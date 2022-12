Ludovica Grimaldi è stata eliminata dalla scuola di Amici di Maria De Filippi e questo ha fatto molto discutere.

Da tempo, infatti, il suo professore Emanuel Lo ha adocchiato un’altra ballerina, tale Claudia Laruccia, famosa anche per essere l’ex di Gianmarco Petrelli. L’eliminazione della Grimaldi potrebbe così aprire le porte al suo ingresso ed al relativo triangolo fra lei, Gianmarco e la nuova fidanzata Megan.

Quel che è certo è che Ludovica non è uscita tramite una sfida diretta con un altro allievo, ma semplicemente su volere del suo professore.

“Ho pensato bene alle cose che ci siamo detti. Sono passati tre mesi e stiamo andando verso il serale” – ha esordito Emanuel Lo – “Ho conosciuto la vostra forza e le vostre debolezze. Alcuni di voi stanno andando avanti e altri stanno facendo fatica. Noi siamo chiamati a sostenervi ma anche a giudicarvi. Per potervi portare dove dovete arrivare. Naturalmente ti ho fatto entrare, ti ho sostenuta e voluta. Diciamo che in questo momento ho bisogno che la mia squadra sia compatta e forte, mentalmente e nella propria danza. Umanamente è difficilissimo, ma sono sicuro che troverai il tuo spazio. Oggi devi lasciare il tuo banco di Amici“.

Con l’eliminazione di Ludovica Grimaldi, i professori hanno anche chiesto l’eliminazione del famoso “banco del pubblico”, ovvero quel banco destinato agli eliminati della scuola che il pubblico voleva premiare.

Ciao mondo di Twitter, grazie per il supporto🫶🏻 (ho cercato di leggere sempre tutto ma sono un po’ boomer dentro) — Ludogrimaldi (@Ludogrimaldi1) December 11, 2022

Ludovica Grimaldi eliminata da Amici 22 polemizza su Twitter con un like

Ed è proprio il banco del pubblico ad esser finito nel mirino di Ludovica che su Twitter ha messo like a questo post: “Giustamente il banco del pubblico per Asia andava bene, ora che servirebbe per Ludovica guarda caso arriva la proposta di toglierlo. Questo è un circo“.

giustamente il banco del pubblico per asia andava bene, ora che servirebbe per ludovica guarda caso arriva la proposta di toglierlo. questo é un circo #amici22 pic.twitter.com/uJxSnuoXX0 — sil; fan account (@hankersfilms) December 7, 2022

Mi dispiace per Ludo, ma ho già i popcorn pronti per l’ingresso di Claudia.

#SorryNotSorry.