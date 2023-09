Ludovica Coscione di Mare Fuori risponde a una critica sul suo red carpet di Venezia

Ludovica Coscione è una delle protagoniste di Mare Fuori e negli scorsi giorni ha calcato il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Lo ha fatto indossando un abito nero con uno spacco vertiginoso.

L’attrice ha ovviamente posato per i fotografi e uno scatto è stato pubblicato anche da Vanity Fair che si è divertito – in un articolo a firma del giornalista Federico Rocca – a dare i voti agli outift.

La proposta di Ludovica Coscione non è affatto piaciuta al giornalista di moda che le ha dato un voto insufficiente, più precisamente un quattro. A dare nell’occhio scatenando una polemica non è stato però il voto in sé per sé (legittimo), bensì il commento a riguardo. “Ludovica Coscione, quando il cognome gioca col tuo inconscio. Voto 4“.

Lo screen ha fatto il giro del web ed è stato ripreso anche dall’attrice che, via Instagram, ha risposto.

“Normalmente mi soffermo pochissimo a leggere opinioni o commenti, soprattutto se riguardano me. Non me ne frega proprio niente. Però è stato portato alla mia attenzione un commento di Federico Rocca relativo al mio red carpet di Venezia. Adesso io voglio sperare che il “gioco di parole” col mio cognome sia legato allo spacco, e non ad una coscia grande perché, se quello fosse il caso. Sarebbe veramente poco educativo e soprattutto di poco gusto nel 2023 specialmente”.

Ludovica Coscione, il commento (dopo la polemica) cambia

Dopo le polemiche il commento di Vanity Fair è stato cambiato. Da “Quando il cognome gioca col tuo inconscio” a “Una bella sprizzata di brillantini e via”.

“Quando il tuo cognome gioca col tuo inconscio” ossia il body shaming a #LudovicaCoscione firmato dal caposervizio fashion di VanityFair Italia, Federico Rocca. Dopo le polemiche, il giudizio al veleno è cambiato: “Una spruzzata di brillantini e via”. Complimenti vivissimi. pic.twitter.com/HCwKefyxmb — Claudia Cabrini (@Claudia_Cabrini) September 6, 2023

Nel dubbio, sempre il quattro è rimasto.