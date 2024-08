Lucy Lawless attacca Kevin Sorbo: Xena sbugiarda Hercules

Ancora una volta è ‘Xena vs Hercules‘ e anche in questo caso ad avere la meglio è stata la principessa guerriera. Proprio come tre anni fa, Lucy Lawless ha attaccato pubblicamente l’ex collega, il trumpiano omofobo Kevin Sorbo. Tutto è iniziato quando Donald Trump nei giorni scorsi ha messo in discussione le origini della vice presidente Kamala Harris e quel genio di Sorbo ha deciso di seguire l’ex presidente USA: “Se Kamala è davvero nera, fatele dire la parola che inizia per N, lasciate che la gente decida da sola“. A quel punto l’attrice che ha interpretato Xena ha lanciato una frecciatina immensa.

Lucy Lawless e la stangata per Kevin Sorbo: “Quando ha difeso un nero contro dei bianchi”.

Dopo il suo post su Twitter Kevin Sorbo si è preso del razzista da centinaia di persone e Lucy Lawless è intervenuta con una shade epica. L’attrice ha ricordato di quando nel 1995 davanti a Kevin parlò della morte di Nicole Brown Simpson e Ronald Lyle Goldman e della possibile colpevolezza di OJ Simpson. A quanto pare in quell’occasione Kevin prese le parti di OJ.

“Ho letto quello che ha scritto su Kamala Harris- A sua discolpa, ho assistito personalmente a un momento in cui Kevin Sorbo ha difeso un uomo di colore contro dei bianchi. Era l’estate neozelandese, febbraio 1995, quando il mio personaggio, Xena, è stato introdotto nello show di mio marito, “Hercules the Legendary Journeys”. Noi attori eravamo seduti e ho comprato una giornale e ho detto, ‘Ragazzi, avete sentito di quella donna e della sua amica che sono state brutalmente uccise a Los Angeles? Penso che forse sia stato OJ Simpson!’ E Kevin Sorbo ha ringhiato: ‘Ehi! Conoscevo Nicole e lasciate che ve lo dica… non era proprio una donna facile da gestire’. Eravamo tutti sbalorditi. Ho detto: “Non meritava in ogni caso quella fine”. Lui ha risposto: “Sto solo dicendo che non era semplice”. Mi è rimasto impresso”.

P(nut), you who have EVERYTHING, why do you have to stomp on Transpeople to feel taller? To Kevin, with love.#VoidInside. https://t.co/rZfivbV57c — Lucy Lawless (@RealLucyLawless) April 3, 2023