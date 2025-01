LUCY DACUS: in arrivo il nuovo album “Forever Is A Feeling” [Scopri il video del singolo]

Lucy Dacus ha annunciato l’uscita del suo quarto album in studio intitolato “Forever Is A Feeling”, previsto per il 28 marzo. Il disco verrà pubblicato da Geffen Records e prevede collaborazioni con diversi musicisti, tra cui Hozier, Phoebe Bridgers, Julien Baker, Blake Mills, Bartees Strange, Madison Cunningham, Collin Pastore, Jake Finch e Melina Duterte. In concomitanza con l’annuncio, Dacus ha lanciato due nuovi brani: “Limerence” e “Ankles”, con quest’ultimo presentato da un video girato a Parigi, che vede la partecipazione di Havana Rose Liu. Questi singoli segnano il ritorno musicale dell’artista dopo il forte successo delle Boygenius, che nel 2024 hanno ricevuto tre Grammy Awards e un Brit Award per il loro album “The Record”.

Nel mese di febbraio, Lucy Dacus si esibirà in una serie di concerti intimi in musei e spazi unici, prima di intraprendere un tour nordamericano che inizierà ad aprile. Le date primaverili saranno aperte da Katie Gavin (dei Muna) e jasmine.4.t. La registrazione per la prevendita è già aperta sul sito ufficiale della cantante, mentre la vendita dei biglietti aprirà il 21 gennaio per la prevendita e il 24 gennaio per il pubblico generale. Per ogni biglietto venduto, un dollaro sarà destinato al PLUS1 LA Fires Fund, un fondo dedicato alle comunità colpite dagli incendi a Los Angeles.

La copertina dell’album è stata realizzata dall’artista Will St. John. Lucy Dacus è molto attiva sui social media, con una presenza su Instagram e TikTok, insieme a un sito web ufficiale dove i fan possono seguire gli aggiornamenti.

Il nuovo lavoro di Dacus promette di essere una continuazione del suo talento distintivo e della sua capacità di creare musiche che risuonano profondamente con il pubblico. Con l’anticipazione di queste nuove canzoni e l’imminente tour, i fan sono entusiasti di ciò che questa artista ha in serbo per loro nel prossimo anno. La combinazione di collaborazioni stellari e impegno sociale rende “Forever Is A Feeling” un progetto da seguire con attenzione.