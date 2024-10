Lucugnano: pensionato denunciato per maltrattamento di gatti randagi

Un pensionato di Lucugnano, frazione di Tricase nel Salento, è stato denunciato per maltrattamento e uccisione di gatti randagi. I fatti emersi sono agghiaccianti: l’uomo avrebbe catturato i felini per poi torturarli e impiccarli. La giustificazione fornita per le sue azioni è sconcertante; il pensionato ha affermato di farlo perché i gatti lo infastidivano.

L’intervento delle Forze dell’Ordine è stato avviato grazie alle segnalazioni dei residenti che, preoccupati per la sorte degli animali, hanno contattato le guardie zoofile di Agriambiente Lecce e la Polizia Locale. Queste ultime hanno collaborato per raccogliere le testimonianze necessarie e formulare la denuncia. Stando ai racconti di chi ha assistito alla scena, l’uomo attirava i gatti con bocconcini di cibo nel suo giardino, dove erano poi sistemate delle trappole per catturarli. Dopo averli intrappolati, i gatti venivano torturati e successivamente uccisi con un metodo terribile, quello dell’impiccagione.

La denuncia ha sollevato indignazione e preoccupazione tra i cittadini, dato che il pensionato ha messo in atto un comportamento estremamente crudele contro animali innocenti. Qualora venisse accertata la sua responsabilità, il pensionato potrebbe affrontare gravi conseguenze legali. Infatti, la legge italiana prevede pene detentive oscillanti tra i tre e i diciotto mesi per chi maltratta animali, insieme a sanzioni pecuniarie che possono variare da cinque a trenta mila euro.

Le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli e verificare le azioni permeate da questo individuo. Intanto, il caso ha attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica, suscitando richieste di maggiore protezione per gli animali e sanzioni più severe contro chi esercita violenza su di essi. Questo episodio rappresenta un gravissimo atto di maltrattamento, portando alla luce un problema più ampio riguardante la tutela degli animali in Italia. La speranza è che fatti come questi non si ripetano, grazie a leggi più efficaci e alla sensibilizzazione della società sul tema del rispetto verso gli animali.