Lucrezia Selassiè condannata per stalking nei confronti di Manuel Bortuzzo: 1 anno e 8 mesi con pena sospesa, cosa implica?

Lucrezia Hailé Selassiè è stata condannata a un anno e otto mesi di carcere con pena sospesa per stalking nei confronti di Manuel Bortuzzo. L’accusa sosteneva che la giovane influencer avesse perseguitato il campione di nuoto paralimpico per diversi mesi dopo la fine della loro relazione, arrivando a minacciarlo di morte se non fosse tornato con lei. La condanna è stata emessa dal gup del tribunale di Roma al termine di un processo con rito abbreviato, in risposta alla richiesta della procura che aveva chiesto una pena inferiore.

Selassiè e Bortuzzo si erano conosciuti durante il Grande Fratello Vip nel 2021-2022 e avevano avviato una relazione che si era conclusa poco tempo dopo. Non accettando la rottura, Lucrezia avrebbe iniziato a compulsare Bortuzzo con comportamenti aggressivi, fino a culminare in minacce. A seguito delle denunce presentate da Bortuzzo, era stato emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento nei confronti della donna, che era anche obbligata a indossare un braccialetto elettronico.

La pena sospesa implica che Lucrezia non dovrà scontare effettivamente la pena, poiché si tratta di un beneficio che può essere concesso dal giudice in determinati casi. Questo tipo di sospensione è finalizzata alla rieducazione del condannato, offrendo la possibilità di dimostrare di poter cambiare; se durante il periodo di sospensione non commette nuovi reati, la condanna sarà estinta. La pena sospesa viene generalmente accordata a chi non ha precedenti e non è considerato pericoloso.