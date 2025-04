Lucrezia Lando e Lorenzo Tano Siffredi: Prime Ombre dopo Ballando

Lucrezia Lando, ballerina di “Ballando con le stelle”, si è trasferita a Budapest da alcuni mesi per stare con il fidanzato Lorenzo Tano Siffredi, figlio di Rocco Siffredi. La loro relazione dura da oltre un anno e mezzo, e parlano già di matrimonio e figli. Tuttavia, Lucrezia sente il desiderio di tornare in Italia, come ha confessato in una lettera a Lorenzo, pubblicata dal settimanale DiPiù. Specifica di voler tornare in Veneto per avvicinarsi alla sua famiglia, pur amando Lorenzo e volendo costruire una vita insieme.

Lorenzo ha risposto alla lettera, affermando di comprendere la nostalgia di Lucrezia, ma dichiarando che per ora dovrà restare in Ungheria. Ha evidenziato che l’Italia e l’Ungheria sono vicine e che possono comunque tornare a casa per visitare le rispettive famiglie. Informando che attualmente è impegnato con il lavoro presso la Hard Academy, fondata da suo padre, ha spiegato che le circostanze potrebbero cambiare in futuro, poiché Rocco Siffredi sta pensando di andare in pensione.

Lorenzo ha proposto di costruire una famiglia che possa viaggiare e crescere insieme, mettendo l’accento sulle loro esperienze condivise e sulle possibilità di un futuro insieme, magari anche in un luogo diverso come il Brasile. Ha concluso sottolineando l’importanza di vivere liberamente il loro amore.