Lucrezia Lando e Lorenzo Tano Siffredi: La Verità sul Matrimonio

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano hanno smentito le voci su un presunto matrimonio attraverso un video condiviso su Instagram. La coppia, che si è formata durante “Ballando con le Stelle” nel 2023, ha voluto ridere della notizia, che circolava insistentemente negli ultimi giorni. Lorenzo ha esordito ironicamente dicendo: “Buongiorno ragazzi, mi sono svegliato con una notizia fantastica” e ha chiesto a Lucrezia se sapesse del loro matrimonio, ricevendo una risposta divertita. In seguito, ha mostrato il dito medio come una risposta alle speculazioni, affermando che la notizia fosse una “fake news”.

Le voci iniziali, diffuse dal giornalista Alberto Dandolo nel settimanale “Chi”, sostenevano che Siffredi junior avesse già scelto un anello per Lucrezia, con Rocco Siffredi descritto come “il più entusiasta di tutti” all’idea di diventare nonno. I due hanno iniziato a frequentarsi proprio dietro le quinte dello show, dove hanno ottenuto il terzo posto nello stesso anno in cui i vincitori sono stati Wanda Nara e Pasquale Rocca. Lucrezia ha sempre parlato di un amore crescente, non escludendo la possibilità di costruire una famiglia, ma ha chiarito che attualmente non ci sono piani di nozze.

La smentita della coppia mette quindi fine alle speculazioni, consolidando un legame che continua a rafforzarsi.