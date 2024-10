Lucrezia Lando accusa Rebecca Martinelli di averle copiato la coreografia a Ballando con le Stelle, la risposta

Ieri, Lucrezia Lando e Lorenzo Tano sono stati ospiti di Caterina Balivo a “La Volta Buona”, dove hanno commentato la seconda puntata di “Ballando con le Stelle”. Pur non facendo parte del cast di quest’anno, Lucrezia ha espresso commenti incisivi su una coreografia realizzata da una nuova ballerina, insinuando che quest’ultima avesse copiato le sue idee. Ha detto: “Cosa ne penso? Beh, che si sono guardate le nostre coreografie! Sono felice che una professionista nuova abbia preso spunto dalla nostra, anche se il risultato non è stato il massimo. Guardare qualcosa non significa che sia semplice. Questo è un consiglio per la coppia, vedi!”

Sebbene Lucrezia non abbia citato nomi specifici, la Rai ha subito fatto riferimento a Erica Martinelli, che balla con l’attore turco Furkan Palali. Erica ha risposto via social, pubblicando un video che confronta le due coreografie e commentando con ironia: “Sì, effettivamente la coreografia è identica, abbiamo copiato tutto”, accompagnato da emoji divertenti.

Questa non è la prima volta che Lucrezia Lando si trova al centro di polemiche riguardanti accuse di plagio. Un caso precedente coinvolgeva Nina Zilli, che aveva risposto a una sua osservazione sui ballerini. Nina aveva dichiarato: “Una ballerina ha detto che, siccome ho orecchio e senso del ritmo, so (già) ballare. La invito a cantare ‘Per sempre’, dato che anche lei ha il senso del tempo e l’orecchio per sentirlo. Ma dovrebbe farlo con 7 giorni di tempo e prove ridotte, partendo da zero con il quick step. Sono ultrafiera.” Ha anche sottolineato che non è detto che chi balla sappia cantare e viceversa.

Le recenti affermazioni di Lucrezia hanno suscitato una reazione sia da parte della nuova professionista sia da parte di chi è stato precedentemente citato nelle sue polemiche, dimostrando che il mondo della danza è permeato da rivalità e confronti, specialmente in un contesto competitivo come quello di “Ballando con le Stelle”. Ora resta da vedere come si evolveranno queste dinamiche tra ballerini e professionisti del settore.