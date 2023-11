Lucrezia Boldrini: dove avevamo già visto la Psycho della Prova del Tempo di Ciao Darwin

Lucrezia Boldrini è stata fra le protagoniste della prima puntata della nuova stagione di Ciao Darwin.

Nota ai più come Psycho (che è il suo nome d’arte nonché il nickname di Instagram), Lucrezia Boldrini è stata fra le protagoniste della puntata Angeli contro Demoni e ha partecipato a La Prova del Tempo nel team di questi ultimi.

Se il suo nome non vi è nuovo è perché la ragazza è stata fra le protagoniste indiscusse della seconda edizione di Ex On The Beach Italia che è andata in onda su MTV condotta da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez nel 2020. “Ciao sono Lucrezia, ho 23 anni, vengo da Milano e una mia serata tipo solitamente non me la ricordo. Non riesco a darmi un limite: o non bevo o bevo fino alla morte“.

All’interno del reality show Lucrezia Boldrini ha dato il meglio di sé: si è ubriacata, ha fatto s3sso, ha instaurato amicizie e ha pure menato una, non a caso è stata squalificata e poi riammessa poco dopo. Un’edizione cult di Ex On The Beach Italia, la stessa che ha visto fra i protagonisti Matteo Diamante e Nikita Pelizon.

Questa è stata la sua scheda di presentazione:

Lucrezia Borlini – La Bionda Eccessiva; tende a catalizzare l’attenzione di tutti gli altri compagni e a perdere ogni tanto il controllo. E’ originaria di Milano.

Lucrezia Boldrini a Ciao Darwin

“Mi chiamo Lucrezia ma il mio nome d’arte è Psycho. Faccio la content creator di video h4rd e colleziono s3x toys, ne ho più di cento”.

In che mondo ci porterà la macchina del tempo? 🚗 #CiaoDarwin pic.twitter.com/nvwITVR63L — Ciao Darwin (@CiaoDarwinReal) November 24, 2023

Ce lo ricordavamo un po’ diverso il limbo 🤔 #CiaoDarwin pic.twitter.com/12zximq3QU — Ciao Darwin (@CiaoDarwinReal) November 24, 2023