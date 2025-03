L’Ucraina e le Prospettive di Integrazione nella NATO e nell’UE: Le Dichiarazioni di Juncker

L’ex presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha dichiarato che l’ingresso dell’Ucraina nella NATO non garantirebbe la sicurezza del paese. In un’intervista a Euronews durante il programma The Europe Conversation, Juncker ha evidenziato che l’Ucraina dovrebbe perseguire solo un’adesione limitata all’Unione Europea. Questa posizione riflette una visione cauta riguardo alla sicurezza e all’integrazione europea dell’Ucraina, suggerendo che l’adesione piena alla NATO potrebbe non risolvere le sfide di sicurezza che il paese affronta. Juncker ha sottolineato l’importanza di considerare attentamente le implicazioni di tale adesione, tenendo conto della situazione geopolitica attuale e delle relazioni con la Russia. La sua dichiarazione invita a una riflessione approfondita sulla strategia da adottare riguardo all’Ucraina, sottolineando che le garanzie di sicurezza non possono essere date automaticamente attraverso l’adesione a un’alleanza militare come la NATO. La posizione di Juncker rappresenta una parte del dibattito più ampio sull’atteggiamento dell’Europa nei confronti delle aspirazioni ucraine e della stabilità nella regione.