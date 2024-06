Lucky John battibecca con la Panicucci: “9.000 Euro per gli occhi”

Federica Panicucci e Roberto Poletti ieri a Mattino 4 si sono occupati di chirurgia estetica e tra gli ospiti c’era un tiktoker, Lucky John, noto anche per aver cambiato il colore dei suoi occhi (come ha fatto di recente Francesco Chiofalo). La Panicucci ha fatto una breve introduzione nella quale ha spiegato come nasce la tecnica per il cambio di colore degli occhi.

“Fate delle valutazioni attente. Perché io capisco, non ci si piace, vorremmo essere più belli, risolvere un difetto, ma pensateci benissimo. Poi c’è chi si rivolge alla chirurgia per cambiare il colore dell’iride. C’è qui un tiktoker che aveva gli occhi marroni e adesso li ha azzurri. Ha cambiato colore agli occhi con la tecnica della cheratopigmentazione. All’inizio questo intervento si faceva per i non vedenti, per avere l’iride di un certo tipo, per evitare di avere delle protesi. Quest’operazione può avere effetti collaterale: da infezioni della ferita, dispersioni del pigmento a cicatrizzazione anomala a induzione all’astigmatismo. Lui ha fatto anche due trapianti di capelli, il botox, il lipofiller. Comunque tu non vuoi dire il tuo nome e quindi ti chiamerò Lucky John”.

Lucky John e il botta e risposta con la Panicucci.

L’introduzione di Federica non deve essere piaciuta molto al tiktoker, che ha risposto quasi infastidito (qui trovate il video integrale): “Io mi chiamo davvero così! No il lipofiller non l’ho fatto! Lei ha detto che questo intervento è stato creato per i non vedenti, ma anche le macchine non manuali erano state create per le persone incapaci di guidare e adesso sono di estrema moda!“.

La conduttrice è intervenuta: “E quindi? La mia era un’informazione“.

Il ragazzo ha poi continuato spiegando come mai ha deciso di sottoporsi a questa operazione: “Certo, e io spiegavo il mio punto di vista. Come mai non sopportavo i miei occhi marroni? Li ricollegavo a un periodo della mia vita che non vivevo. Ero in depressione, ho tentato di togliermi la vita. Quando vedevo gli occhi marroni vedevo qualcosa che non mi piaceva. L’intervento è costato 8.700 Euro. Ho problemi di fotosensibilità, ovviamente avendo gli occhi azzurri, bellissimi. Ogni tanto devo portare gli occhiali da sole, ma non sempre, perché poi voglio far vedere questi occhi belli, devo mostrarli. Farò una seconda operazione, la prima è reversibile, la seconda no“.