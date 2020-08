“Il figlio di mia moglie (Paola Perego, ndr) è uno dei 2 Dj delle serate in Sardegna ed Argentario, gli comunicano che alcuni dei partecipanti, gli organizzatori e l’altro Dj risultano positivi al Covid, applica protocollo e chiama il medico di base, che ti prescrive tampone, chiama lo Spallanzani per dare dati e chiede che gli venga fatto un tampone. Risposta: la chiamiamo noi e non si sente più nessuno”. Comincia così lo sfogo-denuncia di Lucio Presta che, attraverso Facebook, ha deciso di rendere noto quanto accaduto al figlio della moglie Paola Perego, Riccardo. Il ragazzo era infatti uno dei dj alle feste in seguito alle quali sono emersi molti positivi al Coronavirus: dopo essere venuto a conoscenza dei numerosi casi di positività, ha cercato di seguire il protocollo richiesto, riscontrando non poche difficoltà.

