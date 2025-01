Lucio Presta su Sonia Bruganelli: “Ride bene chi ride ultimo”

La separazione tra Paolo Bonolis e Lucio Presta, inizialmente percepita come pacifica, si è rivelata più complicata del previsto. Dopo 35 anni di collaborazione, Bonolis ha annunciato tramite un post su Instagram la fine della sua relazione professionale con l’agenzia “Arcobaleno Tre”, guidata da Presta. Nel suo messaggio, il conduttore ha espresso gratitudine nei confronti di tutti i collaboratori dell’agenzia: “Dopo trentacinque anni di intensa collaborazione, si interrompe da oggi il rapporto professionale con la Arcobaleno Tre. Ringrazio di cuore tutte le persone con cui ho lavorato e quelle che ancora vi operano.”

La risposta di Lucio Presta non si è fatta attendere e ha innalzato i toni. Con una frecciata velata, ha avuto parole pungenti nei confronti di Bonolis, insinuando che anche persone perbene possano trovarsi in situazioni complicate a causa delle compagnie sbagliate, senza però mai citare direttamente Sonia Bruganelli, la moglie di Bonolis. Questo commento ha suscitato speculazioni su un sottotesto di tensione legato alla figura di Bruganelli, suggerendo che le sue influenze potessero aver avuto un ruolo nella rottura professionale tra i due uomini.

In risposta alla provocazione di Presta, Sonia Bruganelli ha scelto di non alimentare ulteriormente la polemica, limitandosi a inviare un semplice messaggio di ringraziamento ai suoi sostenitori attraverso un cuore. Nonostante il tentativo di evitare il conflitto, Lucio Presta ha replicato con un ulteriore attacco, affermando: “Ridi, ridi… Ride bene chi ride ultimo.” Queste parole hanno confermato la tensione esistente e lasciato intendere che la questione non è ancora chiusa.

In conclusione, la separazione tra Bonolis e Presta, pur annunciata con toni conciliatori, è stata segnata da insinuazioni e attacchi personali, specialmente nei confronti di Sonia Bruganelli, che ha deciso di mantenere un profilo basso in mezzo a questa controversia. Le reazioni e i commenti tra le parti coinvolte suggeriscono che, dietro la facciata della professionalità, ci siano ulteriori dinamiche personali che complicano la narrazione pubblica della fine di un’era lavorativa.