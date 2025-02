Lucio Presta e Amadeus: l’accenno alla moglie Giovanna Civitillo dopo Sanremo

Lucio Presta, ex manager di Amadeus, ha recentemente parlato del suo rapporto con il conduttore, evidenziando che la loro collaborazione si è conclusa in modo non favorevole. Durante un’intervista alla trasmissione “Maschio Selvaggio” su Rai Radio 2, Presta ha fatto riferimento alla moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, alludendo a una sua possibile influenza sulla rottura dei due. Presta ha spiegato che, dopo la decisione di Amadeus di proseguire altrove, ha trovato inopportuna la sua presenza al Festival di Sanremo, facendo notare che il festival era già stato preparato da entrambi prima della separazione.

Riguardo alla dinamica della rottura, Presta ha commentato che, quando si raggiunge una certa consapevolezza, ci si sente autosufficienti, ma i cattivi consigli, soprattutto in ambito familiare, possono portare a scelte sbagliate. Ha sottolineato l’importanza di lavorare insieme per raggiungere grandi successi. Questa affermazione sembrerebbe un riferimento diretto a Civitillo, con la quale Amadeus è sposato dal 2009.

Infine, il manager ha chiarito una polemica riguardante la canzone di Simone Cristicchi, scartata da Amadeus in passato. Presta ha affermato che non c’è nulla di scandaloso nel fatto che Cristicchi avesse già presentato il suo brano, suggerendo che potrebbe non essere in linea con il percorso artistico di Amadeus. Ha concluso riconoscendo il valore della canzone e auspicando una maggiore varietà nei temi trattati.