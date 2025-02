Lucio Presta critica Amadeus e la moglie: ‘Consigli sbagliati’

Lucio Presta, ex manager di Amadeus, ritorna a parlare della fine della loro collaborazione professionale, avvenuta poco prima di Sanremo 2024. Ospite nel programma “Maschio Selvaggio”, condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, Presta ha condiviso le sue opinioni riguardo alla rottura e ai tempi della direzione artistica del Festival. Ha sottolineato come la decisione di Amadeus di interrompere il rapporto sia stata influenzata da consigli esterni. “Quando arrivi a una certa consapevolezza pensi di non aver bisogno più di nessuno… Se sei mal consigliato, rischi di non vedere bene le cose”, ha dichiarato, rivolgendo una frecciata sia ad Amadeus che alla moglie, Giovanna Civitillo.

Presta ha anche detto che, dopo la decisione di Amadeus, gli è sembrato assurdo partecipare a Sanremo, poiché il festival era già in fase di preparazione e lui aveva lavorato a stretto contatto con Amadeus. Ha evidenziato i successi raggiunti insieme, affermando che “i grandi successi arrivano insieme”.

In merito all’ultima edizione di Sanremo, ha commentato che la canzone di Simone Cristicchi, “Quando Sarai Piccola”, era stata già presentata ad Amadeus, senza però trovare nulla di scandaloso in questa situazione. Secondo Presta, la canzone potrebbe non rispecchiare il tipo di percorso che Amadeus desiderava intraprendere. Il confronto tra i due manager e l’operato di Amadeus sottolineano le dinamiche e le scelte artistiche che hanno caratterizzato gli ultimi anni del Festival.