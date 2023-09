Lucio Presta, Barbara d’Urso in Rai? “Per anni le ho fatto la guerra, ma è un’amica”

Per molti anni Barbara d’Urso ha lavorato con Lucio Presta, poi per un brutto malinteso i due hanno preso strade diverse. Il noto manager e produttore televisivo non ha risparmiato critiche all’ex amica e ‘le ha fatto la guerra’, poi lo scorso 28 marzo è arrivata la busta choc, con un selfie insieme durante una colazione. Carmelita ha immortalato l’evento scrivendo su Instagram: “In un mondo pieno di conflitti, anche i più piccoli devono avere fine con la Pace. Bello guardarsi negli occhi, parlare, dirsi che alcune battaglie sono totalmente inutili e sapersi perdonare a vicenda“.

Lucio Presta su Barbara d’Urso: “Per anni è stata una nemica amatissima”.

Ospite dell’evento condotto da Nunzia De Girolamo, DigitHon, Lucio Presta ha parlato della reunion con Barbara d’Urso: “Quindi uscirei con Barbara. Lei come sai è stata una nemica amatissima per molti anni. Noi siamo stati molto amici, lavoravamo insieme a inizio carriera, poi per un brutto malinteso se ne andò, io devo dire che ci rimasi male e credo che per 30 anni, almeno 20 anni sicuro le ho fatto una guerra spietata. poi si diventa vecchi, arrivano i capelli bianchi, per caso si incontrano gli sguardi e capisci che forse non è più tempo di guerra, ma di pace“.

Nunzia De Girolamo ha preso la parola ed ha fatto un’allusione su un possibile trasferimento di Barbara in Rai: “Andrea Vianello, questo mi fa pensare che rivedremo la d’Urso altrove… ma non entriamo in questo. Vianello è uno dei direttori della Rai. Quindi, no, non bloccherà Barbara. Questa è una cosa che penso io”. Il manager però ha chiuso con una battuta ironica: “No, non diciamo nulla che poi Vianello mi blocca tutto“.

Barbara d’Urso e il retroscena su Mediaset e il suo manager.

“Il mio agente continua a dialogare con l’azienda che conferma di voler trovare un prime time. Il 26 giugno lo chiamano: “Ti può ancora essere utile chiudere in anticipo il contratto? C’è la possibilità di far cominciare Pomeriggio Cinque da chi lo condurrà dopo“. Non è utile. A fine giugno, con i palinsesti chiusi, dove si va? Potevano dirlo ad aprile”. Il 28 vengo a sapere che dopo 15 anni non ci sarò più. Modi inaccettabili, mi hanno ferito. Prendi questa decisione senza dirmi nulla e senza darmi la possibilità di salutare il mio pubblico? […] Mi hanno lasciato a casa in pochi giorni“.