Lucio Manisco, Storico Corrispondente Rai da New York: Deputato ed Europarlamentare Scomparso

Lucio Manisco, ex corrispondente Rai da New York, è morto a 97 anni. Nato a Firenze il 16 febbraio 1928, si laureò in Lettere all’Università La Sapienza di Roma. Iniziò la sua carriera giornalistica come assistente ai programmi della BBC e successivamente divenne corrispondente da Londra per il Messaggero. Negli anni ’50, Manisco si trasferì negli Stati Uniti, dove lavorò prima per il quotidiano e poi come corrispondente per il Tg3.

Il suo ruolo più significativo fu, senza dubbio, quello di corrispondente dalla Rai negli Stati Uniti, un incarico che ricoprì fino al 1984 per il Messaggero e dal 1987 al 1992 per il Tg3, periodo che gli conferì grande notorietà. Dopo la sua carriera giornalistica, nel 1992, Manisco entrò in politica, venendo eletto alla Camera dei Deputati come indipendente nelle file di Rifondazione Comunista, un’avventura politica che continuò con un secondo mandato nel 1996.

Durante il suo tempo in Parlamento, Manisco fu membro e segretario della Commissione Affari Esteri e nel 1994 fu eletto al Parlamento Europeo, riconfermato nel 1999, ma con il Partito dei Comunisti Italiani. Si candidò anche alle elezioni europee del 2004, senza però essere eletto. Continuò a partecipare attivamente alla vita politica fino al 2016. Nel 2004, in collaborazione con Alessandro Cislin e Giuseppe Di Lello, pubblicò il libro “UE: attacco alla libertà: anomalia italiana e controllo mediatico di Berlusconi”, evidenziando il suo impegno non solo nel giornalismo ma anche nella discussione politica.