Lucio lascia la maggioranza: crisi politica a Longiano

Il recente abbandono della maggioranza consiliare da parte del consigliere Giuseppe Lucio ha sollevato un acceso dibattito politico a Longiano. Lucio, infatti, ha deciso di unirsi al gruppo di opposizione “Siamo Longiano”, segnando un evento senza precedenti per il Comune.

Marco Cappelli, capogruppo della maggioranza, ha espresso il suo disappunto affermando che mai un consigliere, eletto sotto un programma di maggioranza, aveva precedentemente preso una simile decisione. Secondo Cappelli, tale scelta rappresenta una mancanza di rispetto nei confronti degli elettori, che avevano sostenuto Lucio in base a un impegno politico chiaro e condiviso.

Cappelli ha inoltre suggerito che Lucio abbia agito per motivazioni personali piuttosto che per il bene della comunità, rilevando che fin dall’inizio della legislatura il consigliere sembrava maggiormente interessato a ottenere un incarico di assessore. Tale opportunità, non realizzatasi a causa della volontà del Sindaco di valorizzare competenze specifiche, avrebbe portato il consigliere a distaccarsi dalla maggioranza, come dimostrano le sue assenze sistematiche alle riunioni.

Anche il gruppo “Siamo Longiano” è stato criticato per aver accolto Lucio, con Cappelli che ha invitato il capogruppo Venturi a chiarire questa decisione ai propri sostenitori, dato che il consigliere si era presentato con un programma opposto a quello dell’opposizione.

Valentina Maestri, segretaria del Partito Democratico di Longiano, ha commentato la situazione, esprimendo dispiacere per la scelta di Lucio, sottolineando l’importanza del rispetto del mandato elettorale e del dovere etico verso i cittadini. Ha ribadito l’impegno del partito a lavorare con coerenza e trasparenza, a favore del bene comune.