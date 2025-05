Lúcio in terapia intensiva: grave incidente domestico

L’ex calciatore Lúcio, noto difensore dell’Inter e della nazionale brasiliana, è attualmente ricoverato in terapia intensiva dopo un grave incidente domestico. Secondo quanto comunicato dal suo entourage, Lúcio ha subito ustioni su 18% del corpo a causa di un malfunzionamento del camino ecologico nella sua abitazione, richiedendo due interventi chirurgici.

Dopo l’incidente, Lúcio ha condiviso un’immagine sui social in cui appare in un corridoio dell’ospedale, accompagnato dalla moglie Marília Forgiarini. La foto, che mostra evidenti fasciature su braccia e gambe, ha suscitato un’ondata di messaggi di solidarietà da parte dei fan.

Il bollettino medico attuale riporta che le condizioni di Lúcio sono stabili, ma il calciatore continua a essere monitorato in terapia intensiva. I medici sperano in un recupero senza complicazioni, anche se i prossimi giorni saranno decisivi per la sua evoluzione.

Lúcio, originario di Planaltina e nato nel 1978, ha avuto una carriera di successo, giocando per club come Bayer Leverkusen e Bayern Monaco, ma è stato con l’Inter che ha raggiunto il culmine, vincendo il Triplete nel 2010 sotto la guida di José Mourinho. Capitano della Seleção, ha conquistato il Mondiale nel 2002 ed è riconosciuto come uno dei difensori più solidi della sua epoca. Dopo il ritiro, Lúcio ha mantenuto un profilo pubblico attivo, dedicandosi a iniziative sportive e benefiche, fino a questo grave imprevisto.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.bigodino.it