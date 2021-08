La storica casa di Lucio Dalla alle Isole Tremiti è in vendita: gli eredi trattano con un imprenditore molisano, il comune vorrebbe farne un museo.

Un pezzo di storia di Lucio Dalla è in vendita. La sua splendida casa alle Isole Tremiti, il buen retiro in cui il cantautore bolognese amava isolarsi dal mondo per godersi la pace del piccolo arcipelago al largo di Molise e Gargano, un’oasi di straordinario fascino, è adesso stato messo in vendita dagli eredi dell’artista. Il comune vorrebbe acquistarla per farne un museo, permettendo così a tutti i suoi fan di poterci entrare, ma al momento la trattativa sarebbe con un imprenditore molisano. Anche perché l’amministrazione non disporrebbe della somma necessaria per poter accontentare le richieste degli eredi.

Lucio Dalla

Lucio Dalla: quanto costa la casa alle Tremiti in vendita

La splendida casetta immersa nella natura dell’isola di San Domino, la più ‘selvaggia’ delle Tremiti, in particolare nell’oasi di Cala Matano, è in vendita. Ma la somma non è alla portata di tutti. La somma chiesta dagli eredi è molto importante, ben più di quanto non si possa permettere, ad esempio, il sindaco dell’arcipelago, Antonio Fentini. Il comune vorrebbe acquistare la dimora per farne un museo, ma non può avvicinarsi a certe cifre.

In questo momento la trattativa degli eredi sarebbe con un imprenditore molisano, per un prezzo di circa un milione di euro. La speranza di tutti i fan è che l’imprenditore possa condividere l’acquisto con il comune, che ha comunque piani molto importanti per la splendida casa pregna di storia.

Lucio Dalla: alle Tremiti anche una sala d’incisione

Fentini ha dichiarato apertamente che il comune vorrebbe fare della casa di Dalla una casa-museo, per permettere ai fan di poter vivere le sensazioni e le emozioni che hanno portato il cantautore a trascorrere ampie parti della sua vita proprio lì. Nella casa delle Tremiti, che vanta all’interno anche una sala d’incisione, l’artista emiliano si è fatto ispirare per uno dei suoi brani più famosi e importanti: Com’è pronfondo il mare, dall’omonimo album del 1977.