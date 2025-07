Lucio Corsi trionfa alle Targhe Tenco 2025 con successo

Lucio Corsi si afferma come il vincitore indiscusso delle Targhe Tenco 2025, uno dei premi più prestigiosi della musica d’autore italiana. Il cantautore toscano ha ricevuto due riconoscimenti per il suo album “Volevo essere un duro”, raggiungendo 73 voti e superando artisti come Piero Ciampi, Emma Nolde, Brunori Sas e Federico Sirianni.

Corsi, che ha recentemente conquistato il secondo posto al Festival di Sanremo 2025 e si è classificato quinto all’Eurovision, ha espresso la sua gratitudine sui social, descrivendo il premio come un grande onore e auspicando che la rassegna possa raggiungere la visibilità del Festival di Sanremo.

Oltre a Corsi, le Targhe Tenco hanno premiato diversi artisti di spicco, tra cui:

Miglior Album in dialetto : Carola Moccia (La Niña) con “Furèsta”, che ha prevalso con 77 voti.

: Carola Moccia (La Niña) con “Furèsta”, che ha prevalso con 77 voti. Miglior Opera Prima : Anna Castiglia con “Mi Piace”, che ha ottenuto 97 voti.

: Anna Castiglia con “Mi Piace”, che ha ottenuto 97 voti. Miglior Album di Interprete : Ginevra Di Marco con “Kaleidoscope”, che ha vinto con un margine di 8 voti su Ornella Vanoni.

: Ginevra Di Marco con “Kaleidoscope”, che ha vinto con un margine di 8 voti su Ornella Vanoni. Miglior Album a Progetto: Pagani per Pagani, un tributo alla figura di Giovanni Pagani.

Questi premi evidenziano l’impegno nella valorizzazione della canzone d’autore, sottolineando l’importanza della qualità musicale e del messaggio culturale dei testi. Le Targhe Tenco si confermano un punto di riferimento nel panorama musicale italiano, sostenendo tanto la tradizione quanto l’innovazione.