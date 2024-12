Lucio Corsi svela il Club Tour 2025 e una esclusiva live session [Dettagli e Biglietti]

Lucio Corsi torna in scena con il Club Tour 2025, che prevede concerti nei principali club italiani ad aprile. Inoltre, domani, 24 dicembre, pubblicherà sul suo canale YouTube una live session del brano inedito “Nel cuore della notte”, un’intima esibizione al pianoforte e voce, disponibile dalle 23:00 per la Vigilia di Natale. Corsi esprime la sua passione per i concerti: “Inseguire le canzoni di città in città è senza dubbio la cosa che amo di più, è il mio sogno da bambino”. Per lui, salire sul palco significa incontrare la musica e varcare soglie verso nuove realtà.

“Nel cuore della notte” è un pezzo che esplora sentimenti di solitudine e introspezione, utilizzando immagini evocative. Il testo riflette su esperienze personali e sociali, dalla ricerca di conforto nei luoghi più isolati, fino a una riflessione sulla vita e le relazioni interpersonali. Si parla di incontri fugaci, di speranze in un cambiamento e della lotta contro le proprie ombre, esprimendo sentimenti di vulnerabilità e resistenza.

Inoltre, Corsi debutterà alla 75ª edizione del Festival di Sanremo, che si terrà dal 11 al 15 febbraio 2025, con il brano “Volevo essere un duro”. Il tour include diverse date: il 13 aprile a Bologna, il 15 aprile a Venaria Reale (TO), il 16 aprile a Firenze, il 18 aprile a Roma, il 23 aprile a Napoli, il 28 aprile a Padova e il 29 aprile a Milano.

Lucio Corsi si riconferma così come una delle voci più interessanti della scena musicale italiana, promettendo emozioni e performance coinvolgenti sia nei club che sul prestigioso palcoscenico del Festival di Sanremo. I fan possono seguire le sue attività e acquistare i biglietti per i suoi concerti tramite le sue piattaforme social e il sito ufficiale.