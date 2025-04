LUCIO CORSI raggiunge la #1 nella classifica degli album e formati fisici in Italia

Questa settimana, il nuovo vinile “Volevo essere un duro” di Lucio Corsi ha raggiunto la prima posizione nelle classifiche italiane degli album e dei formati fisici Fimi-GfK. Debuttando al terzo posto il 21 marzo, il brano ha subito spodestato “La Bellavita” di Artie 5ive, che scende alla seconda posizione. La quarta posizione è occupata da “El Galactico” dei Baustelle, seguito da “Viscerale” di Mezzosangue al quinto posto. La nona nuova entrata nella top ten è “Angelo Balaclava” di Silent Bob & Sick Budd. Al di fuori della top ten, le nuove entrate includono “Tocca il cielo” dei BNKR44 alla quattordicesima posizione, “Non guardare giù” di Tredici Pietro alla trentaquattresima, “Who Believes in Angels?” di Elton John & Brandi Carlile alla quarantaseiesima, e “Tracy Chapman (35th Anniversary Edition)” alla settantasettesima.

Per quanto riguarda i singoli, non ci sono variazioni in testa: Olly con “Balorda Nostalgia” rimane alla numero uno, seguito da Giorgia con “La cura per me”. Sale alla terza posizione “Sogno Americano” di Artie 5ive. Anche “Volevo essere un duro” di Lucio Corsi debutta alla numero uno tra i formati fisici, consolidando così il suo successo nelle classifiche.